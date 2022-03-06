27 DAĞCI, AĞRI DAĞI'NDA ZİRVE TIRMANIŞINA BAŞLADI - Son Dakika
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27 DAĞCI, AĞRI DAĞI'NDA ZİRVE TIRMANIŞINA BAŞLADI

06.03.2022 16:05

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 'Ağrı Dağı Kış Tırmanışı', 3'ü kadın 27 dağcının katılımıyla başladı.

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 'Ağrı Dağı Kış Tırmanışı', 3'ü kadın 27 dağcının katılımıyla başladı. 2 bin 200 rakımlı Çevirme mezrasından yola çıkan dağcılar, 8 Mart günü Ağrı Dağı'nın zirvesi 5 bin 137 metreye ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun kış tırmanışı için çeşitli kentlerden 27 dağcı, Doğubayazıt ilçesinde buluştu. Araçlarıyla 2 bin 200 metre yükseklikteki Çevirme mezrasına gelen dağcılar, eşyalarını katır ve atlalara yükledikten sonra zirve tırmanışına başladı. Güzel bir havada yola çıkan dağcılar, bugün 3 bin 200 metredeki ilk kamp alanına ulaşacak. Dağcılar, hava şartlarının normal gitmesi halinde 8 Mart Salı günü 5 bin 137 metreye çıkmayı planlıyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 3'üncü kademe antrenörü Şahap Eryılmaz, 24 sporcu ve 3 rehberin kış tırmanışına katıldığını belirtti. Bugünkü hedeflerinin 3 bin 200 metredeki kampa ulaşmak olduğunu söyleyen Eryılmaz, yarın 4 bin 200 metreye salı günü ise tırmanışı zirveye ulaşarak taçlandırmayı hedeflediklerini bildirdi. Kış tırmanışlarının zor olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, Ağrı, Kış Tırmanışı' Türkiye'de sayısı sınırlı sporcuların başardığı bir tırmanıştır. Bizim için önemli olan sağ salim bir şekilde zirveye ulaşmak, aynı şekilde de dönmek. Ülkemizin en yüksek dağının gerçekten hem yabancılar için hem de vatandaşlarımız için bir değeri var. Bu değeri, aktivitelerle süslemek gerekiyor. Bunun başında da doğa yürüyüşleri ve dağcılık sporu geliyor. Turizm açısından yurt dışında çok biliniyor Ağrı Dağı. Çünkü 5 bin metre üstü tırmanışlar antrenman tırmanışı olarak kabul ediliyor. Kışında bu tür aktivitelerin sıklıkla yapılır hale getirilmesi bence çok önemli. Çünkü bunun getirisi çok yüksek olacaktır diye konuştu.

YAZ TIRMANIŞINDA ZİRVEYE ÇIKTI

Tırmanışın kadın dağcılarından Nesrin Çamlıdereli, bir kez yaz tırmanışında zirveye çıktığını, bir kış tırmanışına zirve denemesi yaptığını ama hava şartlar sebebiyle olmadığını söyledi. Çamlıdereli, Her birimiz TDF'nin lisanslı sporcularıyız. Ağrı Dağı'nda bir yaz zirvem, bir kış denemem var. Geçtiğimiz ocak ayında kötü hava koşulları nedeni ile sonlandırdık. Bu 3'üncü denememiz. Bundan sonra da sık sık gelmeyi planlıyoruz. Dağcılık seyircisi, kazancı olmayan, manevi tatmine dayalı bir spor dalıdır. Gerçekten çok zorlu koşullar altında yapmak zorunda olduğunuz bir spor dalı dedi.

Sporcuları uğurlayan TDF Ağrı İl Temsilcisi Servet Aslan, geçen yıl tırmanışa açılan Ağrı Dağı'nda federasyon olarak ikinci tırmanışı organize ettiklerini söyledi.

27 DAĞCI, AĞRI DAĞI'NDA ZİRVE TIRMANIŞINA BAŞLADI
27 DAĞCI, AĞRI DAĞI'NDA ZİRVE TIRMANIŞINA BAŞLADI
27 DAĞCI, AĞRI DAĞI'NDA ZİRVE TIRMANIŞINA BAŞLADI

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Türkiye Dağcılık Federasyonu, Ağrı Dağı, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 27 DAĞCI, AĞRI DAĞI'NDA ZİRVE TIRMANIŞINA BAŞLADI - Son Dakika


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