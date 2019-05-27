27 dilde yayınlanan Kur'an-ı Kerim mealleri sergide ziyarete açıldı

Dünya genelinde Kur'an-ı Kerim'e ulaşamayan ülkeler için yayınlanan 27 ayrı dildeki mealler Kayseri Hunat Hatun kültür ve sanat merkezindeki sergide ziyarete açıldı.

Dünya genelinde Kur'an-ı Kerim'e ulaşamayan ülkeler için yayınlanan 27 ayrı dildeki mealler Kayseri Hunat Hatun kültür ve sanat merkezindeki sergide ziyarete açıldı.



Kayseri Hunat Hatun kültür ve sanat merkezinde düzenlenen sergide konuşan Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven "Dünyanın dört bir tarafından Kuran-ı Kerim okumak isteyen ama ulaşamayan Müslüman kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.



Bu güne kadar Türkiye'den 1 milyon 250 bin adet Kur'an-ı Kerim bağışı yapıldığını ve bunlardan 65 bininin Kayseri'den yapıldığını belirten Güven, "Bu etkinliğimiz de Diyanet İşleri Başkanlığımızın 27 ayrı dilde meallerini basarak dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahibi Müslümanlara ulaştırmış olduğu Kur'an-ı Kerim meallerinin bulunduğu sergiyi 1 hafta boyunca Kayseri'de sergileyeceğiz. Burada sergilediğimiz meallerle halkımızda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.



İl Müftüsü Güven, "Türkiye'den 'Hediyem Kur'an Olsun' programı çerçevesinde dünyanın dört bir tarafında Kur'an-ı Kerim okumak isteyen ama ulaşamayan kardeşlerimize Mushaf-ı şerif, Kur'an-ı Kerim ulaştırmak için gayret gösteriyoruz. Bu güne kadar Türkiye'de 1 milyon 250 bin adet Kur'an-ı Kerim bağışı yapıldı. Bunlardan 65 bin tanesini Kayseri'den hayırseverlerimiz gerçekleştirdiler. Bunlardan şuana kadar yaklaşık 800 bin tanesi dünyada ki 65 ülkeye dağıtıldı. Bizler ülke insanı olarak buralara Kur'an-ı Kerim'i ulaştırmaya çalışıyoruz. Özellikle her toplumun kendi dilinde mealler yazarak yayınlamak istiyoruz. Şuana kadar 27 dilde meal yayınladık. Bu sayede bu insanlar hem Kur'an-ı Kerim'ini okuyor hem de yanında mealini okuyarak anlıyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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