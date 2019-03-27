27. Dönem CHP Milletvekili Engin Altay'ın 26 Mart'ta Karadeniz Tv'de Yayımlanan "Siyaset Gündemi"...

27. Dönem CHP Milletvekili Engin Altay'ın 26 Mart'ta Karadeniz TV'de yayımlanan "Siyaset Gündemi" isimli programda yaptığı "...

27. Dönem CHP Milletvekili Engin Altay'ın 26 Mart'ta Karadeniz TV'de yayımlanan "Siyaset Gündemi" isimli programda yaptığı "...31 Mart'ta bütün yaşananlar yani siyasi tablo ortada ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız Erdoğan'dan ve Bahçeli'den, bay dumur ve bay kamburdan hücrede bunun hesabını soracaktır..." şeklindeki açıklamaları nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatıldı. - ANKARA

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