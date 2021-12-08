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27. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine, Lisans mezunu 201 erkek, Ön lisans mezunu 22 erkek, Lisans mezunu 3 kadın, Ön lisans mezunu 3 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır.

Kaynak: Habermetre

Lisans, İstifa, Polis, POMEM, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › 27. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI 2. YEDEK PLANLAMA SONUÇLARI - Son Dakika

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