27. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI 2. YEDEK PLANLAMA SONUÇLARI - Son Dakika
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27. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI 2. YEDEK PLANLAMA SONUÇLARI

08.12.2021 02:08
27. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI 2. YEDEK PLANLAMA SONUÇLARI

27. Dönem POMEM 2. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

27. Dönem POMEM 2. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

27. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine, Lisans mezunu 201 erkek, Ön lisans mezunu 22 erkek, Lisans mezunu 3 kadın, Ön lisans mezunu 3 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır.

Bundan sonra yapılacak yedek planlamaları için adayların Başkanlığımız http://www. pa. edu. tr internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

Adaylara sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, internetteki resmi sayfamız üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum 27. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI 2. YEDEK PLANLAMA SONUÇLARI - Son Dakika

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SON DAKİKA: 27. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI 2. YEDEK PLANLAMA SONUÇLARI - Son Dakika
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