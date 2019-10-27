27 Ekim 2019 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

03:20 Kanatsız Kuşlar

05:30 Kara Para Aşk

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:25 Sen Anlat Karadeniz

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kimse Bilmez