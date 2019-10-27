Son Dakika Haberleri: 27 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 27 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

27 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

1 saat önce

27 Ekim 2019 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

27 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

01:00 Maç Sonu

01:30 Maç Saati

02:30 UEFA Şampiyonlar Ligi

03:30 Maç Saati

03:30 Süper Lig'in Gol Kralları

04:00 Maç Saati

05:30 Maç Sonu

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

12:00 Maç Saati

12:00 Futbolun Şehirleri

13:00 Eski Dostlar

13:15 Kısa Özet: BJK-GS 2018-2019 Sezonu

13:30 Kısa Özet: GS-FB 2018-2019 Sezonu

13:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri

14:00 Derbiye Doğru

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

16:00 Maç Sonu

16:00 90 Dakikada 90 Gol

17:00 Maç Önü

19:00 Beşiktaş - Galatasaray

19:45 Devre Arası

20:00 Beşiktaş - Galatasaray

21:00 Maç Sonu

21:15 Maç Önü

23:15 Maç Saati

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

UEFA Şampiyonlar Ligi, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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