27 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

01:00 Maç Sonu

01:30 Maç Saati

02:30 UEFA Şampiyonlar Ligi

03:30 Maç Saati

03:30 Süper Lig'in Gol Kralları

04:00 Maç Saati

05:30 Maç Sonu

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

12:00 Maç Saati

12:00 Futbolun Şehirleri

13:00 Eski Dostlar

13:15 Kısa Özet: BJK-GS 2018-2019 Sezonu

13:30 Kısa Özet: GS-FB 2018-2019 Sezonu

13:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri

14:00 Derbiye Doğru

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

16:00 Maç Sonu

16:00 90 Dakikada 90 Gol

17:00 Maç Önü

19:00 Beşiktaş - Galatasaray

19:45 Devre Arası

20:00 Beşiktaş - Galatasaray

21:00 Maç Sonu

21:15 Maç Önü

23:15 Maç Saati

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin