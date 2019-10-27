27 Ekim 2019 Fox Yayın Akışı
1 saat önce
27 Ekim 2019 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 The Taste Türkiye
02:15 Kurşun
04:00 Aşk Yeniden
05:45 Kadın
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yasak Elma
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Gorbi
16:00 Kurşun
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
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