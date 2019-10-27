Son Dakika Haberleri: 27 Ekim 2019 Fox Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 27 Ekim 2019 Fox Yayın Akışı

27 Ekim 2019 Fox Yayın Akışı

1 saat önce

27 Ekim 2019 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

27 Ekim 2019 Fox Yayın Akışı, System.String[]

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 The Taste Türkiye

02:15 Kurşun

04:00 Aşk Yeniden

05:45 Kadın

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yasak Elma

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Gorbi

16:00 Kurşun

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

Fox, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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