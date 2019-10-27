27 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Teknik Analiz

01:35 Süper Lig Özetler

01:55 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Grup Karş.

02:45 Süper Lig Özetler

03:00 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Grup Karş.

04:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.

05:45 Teknik Analiz

07:13 İstiklal Marşı

07:15 Süper Lig Özetler

07:35 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Süper Lig Özetler

08:20 İngiltere Premier Lig Özetler

08:45 TFF 1. Lig Özetler

09:00 Spor Bülteni

09:55 Hava Durumu

10:00 Süper Lig Özetler

10:20 TFF 1. Lig Özetler

10:35 İngiltere Premier Lig Özetler

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:55 Hava Durumu

12:00 Avrupa Stüdyosu

12:55 Dünya Kulüpler Şampiyonası Plaj Futbolu Final Karş.

14:00 Spor Bülteni

14:55 Spor Kitaplığı

15:00 Spor Haftasonu

18:00 Stadyum Özel

19:00 Dakika Skor

20:45 Stadyum