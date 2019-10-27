27 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Teknik Analiz
01:35 Süper Lig Özetler
01:55 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Grup Karş.
02:45 Süper Lig Özetler
03:00 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Grup Karş.
04:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.
05:45 Teknik Analiz
07:13 İstiklal Marşı
07:15 Süper Lig Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:20 İngiltere Premier Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
09:00 Spor Bülteni
09:55 Hava Durumu
10:00 Süper Lig Özetler
10:20 TFF 1. Lig Özetler
10:35 İngiltere Premier Lig Özetler
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:55 Hava Durumu
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:55 Dünya Kulüpler Şampiyonası Plaj Futbolu Final Karş.
14:00 Spor Bülteni
14:55 Spor Kitaplığı
15:00 Spor Haftasonu
18:00 Stadyum Özel
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum