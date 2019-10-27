Son Dakika Haberleri: 27 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 27 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı

27 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı

1 saat önce

27 Ekim 2019 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

27 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Aileler Yarışıyor

02:05 Seksenler

03:40 İncir Ağacı

05:00 Ömür Dediğin

05:30 6 Mantı

06:30 Beni Böyle Sev

08:50 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Bi Dünya Yaşam

13:30 Seksenler

16:50 İncir Ağacı

19:00 Ana Haber

20:00 Elimi Bırakma

Seksenler, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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