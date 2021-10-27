27 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç? - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 29 bin 643 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 215 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 31 bin 467 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 636 test yapıldı.

27 EKİM KORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona günlük vaka sayısı bugün kaç? Henüz açıklanmayan vaka sayısını bu sayfadan takip edebilirsiniz.

26 EKİM KORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 26 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 29 bin 643 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 232'den 215'e düştü. İyileşen hasta sayısı 31 bin 467 olurken toplam 356 bin 636 PCR testi yapıldı. 24 Ekim'de 24 bin seviyesine gerileyen vaka sayıları bugün tekrar 30 bin sınırına dayandı.

25 EKİM KORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı. 25 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 27 bin 663 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 195'ten 232'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı 30 bin 824 olurken toplam 351 bin 152 PCR testi yapıldı. Böylece vaka sayılarında 5 gündür süren düşüş, yeniden artışa geçti.