27. Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, 27. Erkekler Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika ve Estonya ile mücadele edecek.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 27. Erkekler Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika ve Estonya ile mücadele edecek. Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:43 Kaynak: AA
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'da 15-31 Ocak 2021'de düzenlenecek 27. Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası'nın eleme grubu kuraları Avusturya'nın başkenti Viyana'da çekildi.
15 takımın mücadele edeceği eleme turu 4 gruptan oluştu. Kura çekimine seribaşı olarak katılan Türkiye, Belçika ve Estonya ile 4. grupta yer aldı.
Eleme gruplarında mücadele 23-24 Ekim 2019 tarihlerinde oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Gruplarda son karşılaşmalar ise 11-12 Ocak 2020'de oynanacak.
Gruplarında ilk sırayı alan 4 takım play-off turuna yükselecek.
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