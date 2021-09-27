27 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı

27 Eylül 2021 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 01:10 Teşkilat 03:45 Yeşil Deniz 05:35 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 06:30 Tövbeler Olsun 09:45 Kalk Gidelim 13:20 Benim Adım Melek 16:10 Seksenler 19:00 Ana Haber 20:00 Dizi

TV, Son Dakika Kaynak: InterSinema.com Son Dakika › TV › 27 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

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