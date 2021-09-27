27 Eylül 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

27 Eylül 2021 Tv 2 Yayın Akışı

27 Eylül 2021 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 01:45 Çocuklar Duymasın 03:15 Şeref Kanunu 05:00 Müzik 06:00 Tatlı İntikam 08:45 Yabancı Damat 11:00 Evim Şahane 12:30 Çok Gezenti 14:00 Rehber 15:30 Operasyon 41 18:00 Çocuklar Duymasın 19:45 Kelime Oyunu 21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir 23:30 Bir Nefes Yeter

Son Dakika

Galatasaray'dan ayrılınca gol makinesine dönüştü! Falcao yine şov yaptı

Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı

DEVA Partisi ve AK Parti bir araya gelir mi? Babacan'dan canlı yayında net sözler: Mümkün değil

Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var

NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı

Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü

Photoshop'u abartan Merve Boluğur, sosyal medyanın diline düştü

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti