27 Eylül 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

27 Eylül 2021 Star Yayın Akışı

27 Eylül 2021 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Ada Masalı 03:15 Güzel Köylü 04:30 Türk Müziği 05:30 Kiralık Aşk 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Gerçeğin Peşinde 16:00 Kiralık Aşk 18:30 Star Haber 20:00 Bana Masal Anlatma 22:30 Bana Masal Anlatma

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