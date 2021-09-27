27 Eylül 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

27 Eylül 2021 Tv8 Yayın Akışı

27 Eylül 2021 Pazartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Kırmızı Oda 03:30 8x8 04:45 Bilginiz Olsun 06:30 Oynat Bakalım 07:15 8'de Sağlık 08:30 Oynat Bakalım 08:45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa 11:15 Masterchef Türkiye 2021 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Masterchef Türkiye 2021

Son Dakika

Galatasaray'dan ayrılınca gol makinesine dönüştü! Falcao yine şov yaptı

Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı

DEVA Partisi ve AK Parti bir araya gelir mi? Babacan'dan canlı yayında net sözler: Mümkün değil

Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var

NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı

Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü

Photoshop'u abartan Merve Boluğur, sosyal medyanın diline düştü

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti