27 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi

Aytemiz Alanyaspor
16.00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü16.00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş19.00 Galatasaray - Fenerbahçe
TFF 1'İNCİ LİG14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Yılport Samsunspor16.30 Ankaraspor - Adana Demirspor19.00 Altay - Eskişehirspor
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi - Gaziantep Basketbol15.15 Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ17.30 Büyükçekmece Basketbol - Petkim Spor20.00 Pınar Karşıyaka - Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor
VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi13.00 Halkbank - Arhavi Voleybol15.30 Spor Toto - Fenerbahçe HDI Sigorta16.00 İnegöl BLD. - Sorgun BLD.14.00 İstanbul BBSK - Tokat Belediye Plevne15.00 Haliliye BLD. - Solhan Spor
YELKENTurkcell Platinum Bosphorus Cup Programı12.00 - 17.00 Şamandıra Yarışları (Caddebostan Sahili)
AVRUPA'DAN FUTBOL13.15 Feyenoord - Den Haag (Orkun Kökçü)13.30 Spezia - Sassuolo ( Kaan Ayhan, Mert Müldür)16.00 Hellas Verona - Udinese (Mert Çetin)18.00 Lorient - Lyon (Cenk Özkacar)18.30 Manchester City - Leicester (Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder)19.00 Freiburg - Wolfsburg (Yunus Mallı)19.00 Crotone - Milan (Hakan Çalhanoğlu)19.30 Valladolid - Celta Vigo ( Emre Mor, Okay Yokuşlu)
21.45 Roma - Juventus (Merih Demiral)
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 09:33 - Kaynak: DHA
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