27 farklı camide 4 bine yakın çocuk buluştu

Üç ay boyunca devam eden etkinliklerde 4 bine yakın çocuk buluştu.

Emin Grup bünyesinde oluşturulan ve insanlığın sosyal, kültürel, dini ve ahlaki yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yardımlaşma faaliyetleri sürdüren Merhum Hacı Habibullah Geredevi Vakfı (HAGEV)'nın, çocuklar için Ramazan ayında başlattığı camileri sevdirme programı, Temmuz ayında tamamlandı. Üç ay süren ve toplam 27 camide 3 bin 700 çocuğun bir araya geldiği etkinliklerde çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlendi. Çocukların büyük ilgi gösterdiği Eyüpsultan'da Zal Mahmud Paşa Camii'ndeki final programında Nasrettin Hoca Tiyatrosu, şişme park, yüz boyama etkinliği gibi aktiviteler gerçekleştirilirken çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ve Osmanlı macunu gibi ikramlar yapıldı. Eyüpsultan Müftülüğü'nün desteğiyle düzenlenen final programına yüzlerce çocuğun yanı sıra Eyüpsultan İlçe Kaymakamı Abdullah Dölek ve İlçe Müftüsü Mustafa Mesten de katıldı.

Camilerin önü çocuklarla doldu

Çocukların camii ve mescitlerle buluşup manevi olarak gelişmesi adına çeşitli etkinlikler düzenleyen HAGEV'in "Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi "Darü'l ferahtır. Buraya ancak çocukları sevindirenler girer." hadisini şiar edinerek çalışmalar yaptığını belirten HAGEV Başkanı Pınar Üstün, okulu biten ve tatile giren öğrencilerin böyle önemli etkinliklerle camileri doldurmasından hem ailelerin hem de çocukların mutlu olduğunu dile getirdi. Pınar Üstün "HAGEV olarak eğitime önem veriyoruz ve bu doğrultuda Yaz Kur'an Kurslarına gelen çocuklara camileri daha çok sevdirmek için Ramazan ayında çalışmalar başlattık. Onların renkli hayatlarına neler katabiliriz diyerek Temmuz ayına kadarki toplam 3 aylık sürede 27 camide düzenlediğimiz etkinliklerde 3 bin 700 çocukla buluştuk. Finalimizi de yaklaşık 300 çocuğun katıldığı Eyüpsultan'da Zal Mahmud Paşa Camiisi'nde gerçekleştirdik. Amacımız, bu etkinliklerde çocuklarımızın camileri daha çok sevmeleri, isteyerek gelmelerini sağlamaktır. Bu maksatla Nasreddin hoca tiyatrosu, yüz boyama etkinliği gibi aktiviteler düzenliyor, çeşitli ikramlar ve hediyeler veriyoruz. İnşaallah çocuklarımızın yaz Kur'an kurslarını, bu şekilde renklendirerek sonlandırmış olacağız." açıklamasında bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşma yapan Eyüpsultan İlçe Kaymakamı Abdullah Dölek ise yaz tatili boyunca çocuklarını bu gibi anlamlı etkinliklere getiren ailelere ve eğitimlerinde emeği geçenlere teşekkür etti.