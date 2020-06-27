27 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Medcezir
01:30 Yüksek Sosyete
02:00 Abluka
03:20 Dolunay
03:40 Yüksek Sosyete
05:00 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:00 Evde Hareket Zamanı
10:10 Sinema
10:10 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
15:45 Güzel Köylü
16:00 Dizi
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 İntikam Oyunu
20:00 Dizi
20:00 Sarışın Bomba
22:00 İntikam Oyunu
22:15 Bir Demet Tiyatro