27 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
02:10 Spor Artı
03:40 Süper Lig Özetler
03:50 Efsanelerin İzinde
03:55 Spor Kitaplığı
04:00 Süper Lig Özetler
04:10 İngiltere Premier Lig Özetler
04:10 TFF 1. Lig Özetler
04:40 Spor Kitaplığı
04:45 Bundesliga
05:30 Nedir, Nasıl Oynanır?
05:30 Teknik Analiz
05:35 Takvim Yaprakları
05:40 Rusya 2018 Fıfa Magazin
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Brezilya - Arjantin
07:00 Süper Lig Özetler
07:30 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
08:55 Efsanelerin İzinde
09:00 Salto
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 Stadyum
11:00 Spor Manşet
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 Ustalara Saygı
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:50 Spor Kitaplığı
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Burnley - Watford
14:00 Napoli - Juventus
15:30 Almanya'dan Futbol
15:45 Süper Lig Goller
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Spor Bülteni
16:25 Borussia Dortmund - Hoffenheim
16:30 Bundesliga
17:15 La Liga Özetler
18:00 Spor Merkezi
18:20 Dakika Skor
19:25 Norwich - Manchester United
20:00 İngiltere Premier Lig Özetler
20:35 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum