27 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

27 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

27 Haziran 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

02:10 Spor Artı

03:40 Süper Lig Özetler

03:50 Efsanelerin İzinde

03:55 Spor Kitaplığı

04:00 Süper Lig Özetler

04:10 İngiltere Premier Lig Özetler

04:10 TFF 1. Lig Özetler

04:40 Spor Kitaplığı

04:45 Bundesliga

05:30 Nedir, Nasıl Oynanır?

05:30 Teknik Analiz

05:35 Takvim Yaprakları

05:40 Rusya 2018 Fıfa Magazin

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Brezilya - Arjantin

07:00 Süper Lig Özetler

07:30 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:40 Süper Lig Özetler

08:45 TFF 1. Lig Özetler

08:50 Spor ve Sağlık

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

08:55 Efsanelerin İzinde

09:00 Salto

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:00 Stadyum

11:00 Spor Manşet

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

12:00 Ustalara Saygı

12:15 Süper Lig Özetler

12:45 TFF 1. Lig Goller

12:50 Spor Kitaplığı

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Burnley - Watford

14:00 Napoli - Juventus

15:30 Almanya'dan Futbol

15:45 Süper Lig Goller

15:55 Takvim Yaprakları

16:00 Spor Bülteni

16:25 Borussia Dortmund - Hoffenheim

16:30 Bundesliga

17:15 La Liga Özetler

18:00 Spor Merkezi

18:20 Dakika Skor

19:25 Norwich - Manchester United

20:00 İngiltere Premier Lig Özetler

20:35 Almanya Bundesliga Özetler

21:00 Dakika Skor

22:40 Stadyum

Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 27 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:54 Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 12:25 Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi 12:22 İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi 11:59 Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım 10:12 İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı 09:26 İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
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23:37
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23:14
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22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
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