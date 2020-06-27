27 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı
27 Haziran 2020 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:10 Kelime Oyunu
02:20 Kanıt
03:30 Çocuklar Duymasın
05:00 Geniş Aile
06:00 Kampüsistan
06:00 Kavak Yelleri
07:30 İkizler Memo-Can
08:15 Çocuklar Duymasın
10:00 Geniş Aile
10:45 Doktorlar
12:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
13:00 Çok Gezenti
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
14:30 Çocuklar Duymasın
16:00 Sağlıkla Gülümse
16:15 Akasya Durağı
16:30 Yaprak Dökümü
19:30 Kelime Oyunu
20:45 Arka Sokaklar
21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:45 Kanıt
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 06:43 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 27 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
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