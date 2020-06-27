27 Haziran 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
02:50 Doya Doya Moda
03:30 Doya Doya Moda
05:55 Oynat Bakalım
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
07:30 Doğduğun Ev Kaderindir
08:00 Lezzet Düşkünleri
10:00 Lezzet Düşkünleri
11:30 O Ses Türkiye Yılbaşı
12:30 Doya Doya Moda
13:15 Oynat Bakalım
14:00 O Ses Türkiye Yılbaşı
16:30 Survivor Panorama 2020
17:15 Survivor Panorama 2020
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler