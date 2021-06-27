Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Aşk Mantık İntikam
03:15 Bak Yeşil Yeşil
04:30 Darıldın Mı Cicim Bana
05:45 Aşk Yeniden
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kadının Eseri
12:30 Şef Akademi
15:00 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şef Akademi
22:15 AROG
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 27 Haziran 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika