27 Haziran 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:00 Aşk Mantık İntikam

03:15 Bak Yeşil Yeşil

04:30 Darıldın Mı Cicim Bana

05:45 Aşk Yeniden

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kadının Eseri

12:30 Şef Akademi

15:00 Sen Çal Kapımı

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şef Akademi

22:15 AROG