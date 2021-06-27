Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Kupa Gecesi
02:00 Euro 2020 Son 16 Futbol Karşılaşması
03:45 Kupa Gecesi
05:45 FIFA Magazin
06:10 UEFA Euro 2020 Özetler
06:35 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Euro 2020 Son 16 Futbol Karşılaşması
08:40 UEFA Euro 2020 Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Olimpiyat Ateşi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Euro 2020 Son 16 Futbol Karşılaşması
12:40 UEFA Euro 2020 Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Hafta Sonu
16:00 Spor Bülteni
16:50 Spor Kitaplığı
17:00 Kupa Günlüğü
19:00 Euro 2020 Son 16 Futbol Karşılaşması
20:45 UEFA Euro 2020 Özetler
22:00 Euro 2020 Son 16 Futbol Karşılaşması
23:45 UEFA Euro 2020 Özetler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 27 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika