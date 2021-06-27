27 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Teşkilat

02:40 Saruhan

04:15 İmparatoriçe Ki

06:15 Yeşil Deniz

08:55 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Belgesel

14:05 Yıldızların Yolu

15:00 Suda Balık

18:00 Ana Haber

18:55 Hollanda - Çek Cumhuriyeti

21:00 Kupa Akşamı

21:55 Belçika - Portekiz