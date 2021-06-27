Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Teşkilat
02:40 Saruhan
04:15 İmparatoriçe Ki
06:15 Yeşil Deniz
08:55 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
13:00 Belgesel
14:05 Yıldızların Yolu
15:00 Suda Balık
18:00 Ana Haber
18:55 Hollanda - Çek Cumhuriyeti
21:00 Kupa Akşamı
21:55 Belçika - Portekiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 27 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika