27 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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27 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

27.06.2022 06:42
27 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

27 Haziran 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Galatasaray - Trabzonspor

02:00 Ök Y.malatyaspor-beşiktaş

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 M. Başakşehir - Göztepe

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Kasimpaşa - Y. Kayserispor

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 A.demirspor - V.karagümrük

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 Sezonun Golleri

11:00 Süper Lig Sezonun 11'i

11:15 Sezonun En İyi Kalecileri

11:30 Süper Lig Haftanın Golleri

11:45 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Bursaspor - Fenerbahçe

13:30 Sezonun Golleri

14:00 Galatasaray - Trabzonspor

16:00 Kayserispor - Trabzonspor

17:30 Sezonun Golleri

18:00 Ök Y.malatyaspor-beşiktaş

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Süper Lig Sezonun Öyküsü

21:00 Spor Turu

22:30 Ankaragücü - Fenerbahçe

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Kaynak: InterSinema.com

Münir Karaloğlu, Galatasaray, Trabzonspor, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 27 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 27 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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