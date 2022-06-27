Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:55 Son Şaka
03:25 Gönül Dağı
05:45 Hapishanedeki Çiçek
08:45 Tozkoparan
11:40 Bir Aş Hikayesi
12:10 Masumlar Apartmanı
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Tomris
23:25 Balkan Ninnisi
Son Dakika › TV › 27 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika