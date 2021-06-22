27 Haziran Atatürk'ün Sivas'a İlk Teşriflerinin 102. Yıldönümü Kutlama Programı - Son Dakika

27 Haziran Atatürk'ün Sivas'a İlk Teşriflerinin 102. Yıldönümü Kutlama Programı

05. 05. 2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a ilk teşriflerinin 102. yıl dönümü programı aşağıdaki şekilde kutlanacaktır.

1. PROGRAM AKIŞI :

1. 1 Çelenk Sunma Töreni

Tarih: 27 Haziran 2021 Pazar Saat: 10. 30 Yer: Sivas'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı

Program Akışı: Valilik Makamı çelenginin sunulması, Türk Silahlı Kuvvetleri çelenginin sunulması, Belediye Başkanlığı çelenginin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, Valilik adına günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, Sayın Valimiz Salih AYHAN tarafından Şeref defterinin imzalanması, 2. GÖREV BÖLÜMÜ :

2. 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı:

2. 1. 1. Anıta çelenk sunma töreninde bayrak ve bayrağı göndere çekecek yeteri sayıda asker hazır bulundurulacaktır.

2. 2. Belediye Başkanlığı:

2. 2. 1. Anıt kaidesi, önü ve toplanma alanı yıkanacak, çevre düzeni ile temizliği yapılacaktır.

2. 2. 2. Tören günü katılımcılara dağıtılmak üzere su, şerbet ve şeker ikramı yapacaktır.

2. 2. 3. Ses yayın cihazı ve konuşma kürsüsü tören alanında saat 10. 00'da hazır bulundurulacaktır.

2. 2. 4. Anıt bayrak ve pankartlarla süslenecektir.

2. 2. 5. Anıt çevresindeki otlar temizlenecektir.

2. 2. 6. Günbatımından sonra anıtta bulunan çelenkler toplatılacaktır.

2. 2. 7. 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 10. 30'da Anıt önünde yapılacak törende, yeterli teknik personel ile birlikte yedek jeneratör hazır bulundurulacaktır.

2. 2. 8. Sivas'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı önünde yapılacak her türlü işlemin 26 Haziran 2020 Cuma günü saat 18. 00'a kadar bitirilmesi hususuna özen gösterilecektir.

2. 3 İl Özel İdaresi:

2. 3. 1. Valilik Makamı Çelengi'nin 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 09. 30'da Anıt önüne götürülüp yine aynı gün günbatımında Valiliğe getirilmek üzere şoförü ile birlikte uygun bir araç görevlendirilecektir. Görevlendirilen personel (adı, soyadı, telefonu) ve araç bilgileri (araç plakası ve modeli) en geç 26 Haziran 2020 Cuma günü saat 17. 00'e kadar Valilik Özel Kalem Müdürlüğü Protokol Şefliğine bildirilecektir. 2. 4. İl Emniyet Müdürlüğü:

2. 4. 1. 27 Haziran 2021 Pazar günü Anıt önünde ve çevresinde gerekli emniyet ve trafik tedbirleri alınacaktır.

2. 4. 2. Anıta sunulan çelenklerin sunuş saatiyle kaldırılma saatleri arasında güvenliği sağlanacaktır.

2. 4. 3. Valilik çelengini taşımak üzere yeteri sayıda polis görevlendirecek ve sorumlu personelin irtibat telefonları 26 Haziran 2020 Cuma günü saat 17. 00'e kadar Valilik Özel Kalem Müdürlüğü Protokol Şefliğine bildirilecektir.

2. 5. İl Jandarma Komutanlığı

2. 5. 1. Valilik çelengini taşımak üzere yeteri sayıda Jandarma görevlendirecek sorumlu personelin irtibat telefonları 25 Haziran 2021 Cuma günü saat 17. 00'e kadar Valilik Özel Kalem Müdürlüğü Protokol Şefliğine bildirilecektir.

2. 6. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

2. 6. 1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edilecek bayrakları taşımak üzere izci (10 Kişi) görevlendirecektir.

2. 7. İl Milli Eğitim Müdürlüğü:

2. 7. 1. Tören sunuculuğu için 2 personel görevlendirmesi (1 Kişi yedek olacak şekilde) yapacaktır. Görevlendirilen personel 25 Haziran 2021 Cuma günü Özel Kalem Müdürlüğü Protokol Şefliği ile irtibatlı hazırlık yapacaktır.

2. 7. 2. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapmak üzere personel görevlendirmesi yapacaktır. Konuşma metni en geç 25 Haziran 2021 Cuma gününe kadar Valilik Özel Kalem Müdürlüğü Protokol Şefliğine gönderilecektir. Konuşma yapacak personel Özel

Kalem Müdürlüğü Protokol Şefliği ile irtibat kuracaktır.

2. 7. 3. Törende Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce görevlendirilecek izcilerin taşıması için bayrakları temin edecektir.

2. 8. İl Sağlık Müdürlüğü:

2. 8. 1. 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak tören süresince Sivas'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı (Ankara Yolu- Çimento Fabrikası Yanı) önünde gerekli sağlık tedbirleri alınacak, yeterli sağlık personeli ile birlikte tam teçhizatlı bir ambulans görevlendirilecektir.

2. 9. ÇEDAŞ Genel Müdürlüğü:

2. 9. 1. 27 Haziran 2021 Pazar günü Sivas'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı (Ankara Yolu-Çimento Fabrikası Yanı) önünde yapılacak törende, yeterli teknik personel ile birlikte jeneratör hazır bulundurulacak olup görevlendirilen personelin adı-soyadı ve iletişim

bilgileri 26 Haziran 2020 Cuma günü saat 17. 00'e kadar Valilik Özel Kalem Müdürlüğü Protokol Şefliğine bildirecektir. 3. DİĞER HUSUSLAR

3. 1. 1. 27 Haziran 2021 Pazar günü gün boyu tüm resmi kurumlar bayraklarla donatılacaktır.

3. 1. 2. 27 Haziran 2021 Pazar günü çelenkler en geç saat 10. 00'da Anıt önünde hazır bulundurulacaktır. Çelenkler aynı gün günbatımında çelenkleri sunan kurumlar tarafından kaldırılacaktır.

3. 1. 3. Tören alanına katılacak kişilerin ve görevli personelin Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önemle rica olunur.

Görevli kurum ve kuruluşlar, yönerge esaslarına göre hareket ederek günün anlam ve önemine uygun bir şekilde kutlanması için her türlü önlemi zamanında alacaklardır.