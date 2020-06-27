27 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
18.00 Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra kampa girecek.
BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar salı gününe kadar izin yapacak.
SÜPER LİG18.30 Fenerbahçe - BtcTurk Yeni Malatyaspor21.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü21.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor
TFF 1'İNCİ LİG17.30 Eskişehirspor - Altay17.30 Osmanlıspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor20.00 Ekol Göz Menemenspor - Boluspor20.00 Adana Demirspor - Giresunspor
AVRUPA'DAN FUTBOL16.30 Werder Bremen - Köln ( Ömer Toprak, Nuri Şahin)16.30 Freiburg - Schalke 04 ( Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)16.30 Union Berlin - Fortuna Düsseldorf (Yunus Mallı - Kaan Ayhan, Kenan Karaman)18.00 Celta Vigo - Barcelona (Okay Yokuşlu)
SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN İLK AT YARIŞI KOŞUSU
18.30 At yarışlarında ilk kez programa dahil edilen Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu yapılacak. 4 ve üzeri yaşlı safkan İngiliz atlarının yarışacağı koşu, Ankara 75'inci Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.