27 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika

27 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

GALATASARAY18.00 Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra kampa girecek.

GALATASARAY

18.00 Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra kampa girecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar salı gününe kadar izin yapacak.

SÜPER LİG

18.30 Fenerbahçe - BtcTurk Yeni Malatyaspor

21.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

21.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor

TFF 1'İNCİ LİG

17.30 Eskişehirspor - Altay

17.30 Osmanlıspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.00 Ekol Göz Menemenspor - Boluspor

20.00 Adana Demirspor - Giresunspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

16.30 Werder Bremen - Köln ( Ömer Toprak, Nuri Şahin)

16.30 Freiburg - Schalke 04 ( Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)

16.30 Union Berlin - Fortuna Düsseldorf (Yunus Mallı - Kaan Ayhan, Kenan Karaman)

18.00 Celta Vigo - Barcelona (Okay Yokuşlu)

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN İLK AT YARIŞI KOŞUSU

18.30 At yarışlarında ilk kez programa dahil edilen Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu yapılacak. 4 ve üzeri yaşlı safkan İngiliz atlarının yarışacağı koşu, Ankara 75'inci Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.


Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 27 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor
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