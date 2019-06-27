27 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi
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GALATASARAY13.00 Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni transferler Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş ve Burak Mert ile sözleşmesi uzatılan Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Melih Sıratça ve Ertuğrul Gazi Metin için imza töreni gerçekleştirilecekKADINLAR DÜNYA KUPASI Çeyrek Final - 22.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:10 Kaynak: DHA
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