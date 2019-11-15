Son Dakika Haberleri: 27 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Son Dakika Güncel 27 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika

27 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

7 saat önce

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilmiş ve görevden uzaklaştırılmış 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 22'si 27 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

27 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı, System.String[]

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilmiş ve görevden uzaklaştırılmış 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 22'si 27 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilmiş, görevden uzaklaştırılmış ve FETÖ ile irtibatı tespit edilen eski 53 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"ABD, FETÖ elebaşı Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyecek"
Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasına girdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakim karşısına çıktı Ankara Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 17:52:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 27 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]