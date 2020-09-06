27'inci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin açılışı Gala Konseriyle yapıldı - Son Dakika

27'inci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin açılışı Gala Konseriyle yapıldı

27'inci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin açılışı Gala Konseriyle yapıldı Üflemeli enstrümanlar için dünyada ilk kez Türkiye'de kullanılan ve önünde flexiglass bariyerler bulunan nota sehpaları kullanıldı Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü...

27'inci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin açılışı Gala Konseriyle yapıldı

Üflemeli enstrümanlar için dünyada ilk kez Türkiye'de kullanılan ve önünde flexiglass bariyerler bulunan nota sehpaları kullanıldı

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 27'inci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin açılışı Gala Konseri ile yapıldı.

Mart Ayından itibaren yaşanan pandemi sürecinde sahnelerden ayrı kalan Devlet Opera ve Balesi, yeni normalleşme kuralları kapsamında ilk kez Haziran ayında düzenlediği antik açık hava konserlerinde uyguladığı hijyen ve sosyal mesafe kurallarını 27'inci Uluslararası Aspendos Opera ve Balesi etkinliğinde de uyguladı.Sahne önünde ve arkasında da alınan sağlık önlemleri ile sanatçıların ve çalışanların da korunduğu konserde, dünyada ilk kaz orkestradaki üflemeli enstrümanlar için önünde flexiglass bariyerler bulunan nota sehpaları kullanıldı.Oturmü düzeni de

Orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Devlet Opera ve Balesi solistleri tarafından seslendirilen Gala Konser'inde solistler soprano Simge Büyükedes, mezzo-sopranı Ferda Yetişer, tenor Efe Kışlalı ve bariton Erap Kıyıcı seyircilere tarihi Aspendos Antik Tiyatro'da unutulmaz bir gece yaşattı. Yerli ve yabancı bir çok turistin izleyici olarak katıldığı konser büyük beğeni topladı.Gala konserini, davetlilerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Solmaz Haberal izledi.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nun muhteşem atmosferinde gerçekleşecek olan festivalde opera aryalarından napolitenlere, senfonik halk türkülerinden klasik sanat müziğine uzanan geniş bir repertuvar ile Türk ve dünya sahnelerinde başarılarını kanıtlamış solistler soprano Funda Ateşoğlu, Çiğdem Önol ve Esin Talınlı ile basTuncay Kurtoğlu,Tevfik Rodos ve Zafer Erdaş sahnede olacaklar.

Orkestra şefi Tulio Gagliarda yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası solistlere eşlik edecek.Festival, 12 Eylül'de "Genç Opera Yıldızları" konseriyle sona erecek.

27'inci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin açılışı Gala Konseriyle yapıldı

Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 00:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 27'inci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin açılışı Gala Konseriyle yapıldı - Son Dakika

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