"27. İstanbul Caz Festivali" başladı - Son Dakika

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "27. İstanbul Caz Festivali", Selen Gülün Quintet, Sibel Köse ve Ece Göksu konseriyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Swissotel The Bosphorus'ta yapılan etkinlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri doğrultusunda, kısıtlı seyirciyle, sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirildi.

Festivali direktörü Harun İzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm gösteri sanatlarının Kovid-19'dan çok etkilendiğini belirterek, "Kültür sanat alanında etkinlik yapan bütün aktörler, sanatçılar, merkezler ve sponsorlarımız için zor bir süreç oldu. Fakat tüm bunlara rağmen ülkemiz insanın yatkın oluğu gibi, yaratıcı çözümlerle yeni yollar üretmeye başladık." dedi.

Sponsorlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığının bu dönemde kendilerini yalnız bırakmadığının altını çizen İzer, destek veren tüm kurumlara minnettar olduklarını söyledi.

İzer, festivallerin uzun yılların tecrübesi sonucunda oluşan önemli gelenekler olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Festivalin 20 Eylül'den sonra dijital platformda da izlenebilecek olmasının, bu dönemin bir kazanımı olduğu düşünüyorum. Kendimizi bu duruma adapte etmeye çalıştık ve dijitale geçmenin yollarını keşfettik diyebilirim. Bunun en büyük avantajı, normal şartlarda festivale gelemeyecek olan sanatseverler, konserlere erişebilecek."

Besteleriyle dünya çapında dikkatleri çeken piyanist Selen Gülün'ün, Barış Doğukan Yazıcı, Serhan Erkol, Kağan Yıldız ve Ferit Odaman'dan oluşan beşlisinin sahne aldığı konserde, topluluğa, caz vokali Sibel Köse ve Ece Göksu eşlik etti.

Festival programıyla ilgili detaylı bilgiye, "caz.iksv.org" adresinden ulaşılabilecek. İstanbul'un farklı açık hava mekanlarında gerçekleşecek festival 14 Eylül'e kadar devam ederken, konser kayıtları, 20 Eylül'den itibaren "online.iksv.org" adresinden izlenebilecek.