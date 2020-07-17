"27. İstanbul Caz Festivali"nin genç cazcıları açıklandı - Son Dakika

"27. İstanbul Caz Festivali"nin genç cazcıları açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle sonbahar aylarında gerçekleştirilmesi planlanan "27. İstanbul Caz Festivali" kapsamındaki Genç Caz konserlerinde sahne alacak müzisyenler açıklandı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle sonbahar aylarında gerçekleştirilmesi planlanan "27. İstanbul Caz Festivali" kapsamındaki Genç Caz konserlerinde sahne alacak müzisyenler açıklandı.

G.Saray'ın da istediği Artem Dzyuba'nın menajeri: Dzyuba, F.Bahçe'ye gitmeyi düşünmüyor
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da annelere ulaşım ücretsiz oldu
Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez

Genç Caz değerlendirme konserleri, Bakanlık tarafından hazırlanan "Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi" doğrultusunda koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak, 11-12 Temmuz'da Salon İKSV'de seyircisiz olarak gerçekleştirildi.

Konserler aynı zamanda ilk kez İKSV'nin YouTube kanalından canlı olarak yayımlandı.

Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 18. kez düzenlenen "Genç Caz Konserleri" için grup ve solo projeler arasından Afroloji, An Quartet, Büşra Kayıkçı, Deli Bakkal, Saynur Eren Duo Project ve Udgang Trio seçildi.

Seçilen grup ve solo projeler, festivalin "Parklarda Caz" konserleri etkinliklerinde müzikseverlerle bir araya gelecek.

Türkiye'de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve toplulukların festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmanın yanı sıra onları profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı da amaçlayan Genç Caz'ın seçici kurulunda bu yıl, müzisyen Aycan Teztel, Ayşe Tütüncü, Cenk Erdoğan, Feridun Ertaşkan, Hülya Tunçağ, Kalben, Selen Gülün, Volkan Öktem, gazeteci Yekta Kopan, radyo programcısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer alıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '27. İstanbul Caz Festivali'nin genç cazcıları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika

20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
17:00
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 20:21:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "27. İstanbul Caz Festivali"nin genç cazcıları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]