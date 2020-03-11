27. İzmir Avrupa Caz festivali'nde Fleur Bleue Quartet imzası - Son Dakika
Son Dakika Güncel 27. İzmir Avrupa Caz festivali'nde Fleur Bleue Quartet imzası - Son Dakika

27. İzmir Avrupa Caz festivali'nde Fleur Bleue Quartet imzası

23 dakika önce

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın, İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlediği 27. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde, Salı gecesi AASSM Küçük Salon'da Fleur Bleue Quartet rüzgârı esti.

27. İzmir Avrupa Caz festivali'nde Fleur Bleue Quartet imzası, System.String[]

İzmir Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile yapılan konserde Caloé (vokal), Julia Perminova (piano), Josef Zeimetz (kontrbas) ve Philip Maniez' den (davul) oluşan Grup, salonu tamamen dolduran Festival izleyicisine büyülü bir gece yaşattı. Farklı kültürlerden ve renklerden esinlenerek yazdığı şarkılarla, geniş repertuarıyla ve karakteristik yorumuyla Caloé, dinleyicileri ile aralarında alışılmadık bir müzik yapısı inşaa etti ve Festival tarihinin unutulmazları arasına girmeyi başardı. Grup, 11 Mart 2020 akşamı da İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde sahneye çıkacak.

27. İzmir Avrupa Caz Festivali 12 Mart 2020 Perşembe günü AASSM Konser Salonun'da yapıyacak Sketchbook Quartet konseriyle devam edecek.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Avrupa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:06 Kaynak: Bültenler
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