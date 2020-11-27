27 Kasım 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

27 Kasım 2020 Atv Yayın Akışı
27.11.2020 06:42
27 Kasım 2020 Cuma günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Hercai
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:35 Kırgın Çiçekler
03:00 Kırgın Çiçekler
04:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
05:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
20:00 Hercai
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