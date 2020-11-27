27 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

27 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

27 Kasım 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 00:45 Süper Lig Haftanın Golleri 01:00 Maç Saati 01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 02:00 Maç Saati 03:45 Maç Saati 04:30 UEFA Avrupa Ligi 05:30 Süper Lig Maç Özetleri 06:15 Maç Saati 08:00 Maç Saati 09:45 Özel Röportaj 10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 10:00 UEFA Avrupa Ligi 11:30 Diego Armando Maradona 11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 12:00 1. Lig 12:00 Maç Saati 14:00 Maç Saati 15:45 Süper Lig Kısa Özet 15:45 Süper Lig Haftanın Golleri 16:00 Sanal Direktör 17:00 UEFA Avrupa Ligi 17:00 beIN Teknik 18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 18:30 Süper Lig 19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin 19:30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor 20:00 UEFA Avrupa Ligi 20:15 Süper Lig 20:30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor 20:45 Karabağ - Sivasspor 21:30 Süper Lig 21:40 UEFA Avrupa Ligi 21:55 Karabağ - Sivasspor 22:00 Süper Lig Maç Sonu 22:50 UEFA Avrupa Ligi 23:00 Futbolun Şehirleri

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