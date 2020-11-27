Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
00:45 Süper Lig Haftanın Golleri
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:00 Maç Saati
03:45 Maç Saati
04:30 UEFA Avrupa Ligi
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
08:00 Maç Saati
09:45 Özel Röportaj
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:00 UEFA Avrupa Ligi
11:30 Diego Armando Maradona
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Maç Saati
14:00 Maç Saati
15:45 Süper Lig Kısa Özet
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Sanal Direktör
17:00 UEFA Avrupa Ligi
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:30 Süper Lig
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor
20:00 UEFA Avrupa Ligi
20:15 Süper Lig
20:30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor
20:45 Karabağ - Sivasspor
21:30 Süper Lig
21:40 UEFA Avrupa Ligi
21:55 Karabağ - Sivasspor
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:50 UEFA Avrupa Ligi
23:00 Futbolun Şehirleri
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 27 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika