27 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Bir Annenin Günahı

00:15 Hekimoğlu

02:00 Gelinim Mutfakta

04:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

04:45 Küçük Ağa

05:15 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

14:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yaşamak Güzel Şey

20:00 Arka Sokaklar

22:15 Çok Güzel Hareketler 2