27 Kasım 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Ramo

02:30 Arıza

02:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Yeni Gelin

12:45 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Alev Alev

20:00 Ramo