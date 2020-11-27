27 Kasım 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Görev Uğruna

01:00 Suikast

02:00 Görev Uğruna

03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Hayat Sevince Güzel

16:30 Dizi

16:30 Seven Ne Yapmaz

18:30 Star Haber

20:00 Sol Yanım

20:00 Dizi

23:00 Sol Yanım

Kaynak: InterSinema.com