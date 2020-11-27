27 Kasım 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Görev Uğruna
01:00 Suikast
02:00 Görev Uğruna
03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Hayat Sevince Güzel
16:30 Dizi
16:30 Seven Ne Yapmaz
18:30 Star Haber
20:00 Sol Yanım
20:00 Dizi
23:00 Sol Yanım
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