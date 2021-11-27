Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Başlama Vuruşu
02:00 İspanya La Liga Özetler
02:35 İngiltere Premier Lig Özetler
03:05 İtalya Serie A Özetler
03:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:00 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:30 Başlama Vuruşu
05:30 FIFA Magazin
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 İspanya La Liga Goller
06:10 İngiltere Premier Lig Goller
06:20 İtalya Serie A Goller
06:30 Spor Toto 1. Lig Goller
06:40 Spor Toto Süper Lig Panorama
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Spor Toto 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Serie A Goller
13:40 İspanya La Liga Goller
13:50 İngiltere Premier Lig Goller
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Toto Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
18:30 Play-off Kura Çekimi
19:55 Gençlerbirliği - Bursaspor
22:00 Futbol Gecesi
23:30 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 27 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika