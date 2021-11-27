Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Gönül Dağı
03:00 Bizim Köyün Kızları
05:00 Seksenler
05:55 Muhteşem Kraliçe
08:50 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları
10:40 Tozkoparan İskender
12:20 Kıbrıs Zafere Doğru
15:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 27 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika