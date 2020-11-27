27 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol'nun hedefi olimpiyat şampiyonluğu

"Olimpiyatların ertelenmesi üzücü ancak iyi tarafından bakıyorum; sakatlığımı atlattım"

"Fiziksel aktiviteye çok alışık olduğumuz için pandemi bizi çok fazla etkiledi""Sporun benim için ne kadar önemli olduğunu da fark ettim""Pandemi sürecinde eşim çok büyük destek oldu"

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI14.30 Kupada 5'inci eleme turu kura çekimi yapılacak.

SÜPER LİG19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor

FENERBAHÇESarı-lacivertliler yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar Fenerbahçe karşılaşması için çalışmalarına devam edecek.

GALATASARAYSarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.16.30 Takım, maç için Rize'ye gitmek üzere uçakla Trabzon'a hareket edecek.18.00 Kafilenin Trabzon'da karşılanması.

KADINLAR AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP ELEME MAÇI18.00 Estonya-TÜRKİYE

BASKETBOL2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri16.00 Hollanda-İsveç19.00 Türkiye-HırvatistanTHY EuroLeague20.45 Fenerbahçe Beko- Valencia Basket

VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi

13.00 PTT-Beşiktaş