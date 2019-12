27 Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyası verildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 45 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 27 gazi ve yakınına Milli Mücadele Madalyası verildi.



Kıbrıs gazileri ve yakınlarına madalya takdim töreni Kdz. Ereğli Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kıbrıs'ın öneminin aradan geçen 45 yıl sonra bu günlerde daha iyi anlaşılmaya başlandığını söyledi. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere teşekkür eden Çorumluoğlu, "Hiçbiriniz Kıbrıs'a giderken bu madalya için veya bir beklenti için değil, ülkemizi korumak, ülkemizin bir parçasını korumak için oralara gittiniz. Bu açıdan biz Türk milleti olarak sizlere minnettarız. Sizlere şükranlarımızı sunmak ve bu madalyaları vermek için burada toplandık. Olaylar karşısında ders almayı da bilmek lazım. Kıbrıs o yıllarda önemliydi, şu anda önemsiz mi? Hayır belki şu an Kıbrıs daha da önemli. Her akşam haberleri seyrederken en az beş dakikalık bir program Kıbrıs'a ayrılmış durumda. Üstü kadar altının da kıymetli olduğu daha yeni anlaşıldı. Sadece Kıbrıs mı önemli? O da hayır. Nerede bir Müslüman kardeşimiz varsa, nerede ülkemizin bir vatandaşı varsa biz buralara el uzatmak, destek olmak ve varlığını sağlamak zorundayız. Bugün Bosna'da, Balkanlar'da, Myanmar'da, Suriye'de bir Müslüman kardeşimiz, vatandaşımız, soydaşımız varsa bunlara el uzatmak durumundayız. Bizim en yumuşak karnımız belki de birlik ve beraberlik içerisinde olamayışımızı Avrupa, Amerika ve dış mihraklar çok iyi kullanıyorlar. Bugün 'Alevi-Sünni' diyorlar, yarın demokrat şu diyorlar. Yarın başka bir sebep bulup bizi bölmeye çalışıyorlar. Nasıl beş parmağın her biri bir aradan ayrılmıyorsa, biz de bir olduğumuz sürece Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu dünyanın gelişmiş ilk 10 ülkesi arasına sizlerin desteği ve bizlerin çalışması ile gireceğiz. Bugün sizlere tevdi edilecek madalyalar son derece önemlidir ve dünyaya bir haykırıştır. Yarın bize bir iş düştüğünde hepimiz Kıbrıs'a nasıl çıktıysak, Bosna'ya, Suriye'ye, Libya'ya da gideriz. Bu mesajı vermek açısından bu günkü tören son derece önemlidir" dedi.



Milli Mücadele Madalyaları'nı onurla göğüslerinde taşıyacaklarını belirten Muharip Gaziler Derneği Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Temel Şahin ise, konuşmasında şunları söyledi:



"Kıbrıs Türkü'nün can güvenliğini sağlayarak ve yok edilmelerini önleyerek Kıbrıs adasının mega ve nida uğrunda Yunanistan'a bağlanmak maksadıyla 20 Temmuz 1974'te 37 bin 500 arkadaşımızla Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldık. Bugün Kıbrıs Türkü kendi devletinde, kendi bayrağı altında hür ve bağımsız yaşamaktadır. Artık adada barış hakimdir. Görevimizi şerefle yerine getirmekten dolayı gururlu ve mutluyuz. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 45 yıl sonra bizlere tevcih edilecek Milli Mücadele Madalyalarımızı göğsümüzde bir onur ifadesi olarak gururla taşıyacağız."



Konuşmaların ardından 27 gaziye protokol tarafından Milli Mücadele Madalyası ve beratları takdim edildi. Yemek ikramı ve Kdz. Ereğli Müftüsü Recai Albayrak tarafından okunan dua ile tören sona erdi. Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Hüseyin Sami Uyar, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Kdz. Ereğli Ağır Ceza ve Komisyon Başkanı İsmail Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erkan Bülbül, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, gaziler ve gazi yakınları katıldı. - ZONGULDAK