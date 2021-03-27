27 Mart 2021 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika

27 Mart 2021 Ntv Yayın Akışı

27.03.2021 06:42
27 Mart 2021 Ntv Yayın Akışı, System.String[]

27 Mart 2021 Cumartesi günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

NTV YAYIN AKIŞI

00:00 Bugün Yarın

00:50 Paranın Nabzı

00:55 Hava Durumu

01:00 Bugün Yarın

01:35 Gece Gündüz (Tekrar)

01:55 Hava Durumu

02:00 Haber Bülteni

02:10 Hava Durumu

02:15 Mete Çubukçu İle Pasaport (Tekrar)

03:00 Haber Bülteni

03:10 Hava Durumu

03:15 Ortak (Tekrar)

04:00 Haber Bülteni

04:45 Bir Hikayem Var

04:50 Laf Aramızda

04:55 Hava Durumu

05:00 Haber Bülteni

05:10 Hava Durumu

05:15 Halkın Mutfağı (Tekrar)

06:00 Haber Bülteni

06:10 Hava Durumu

06:15 Çarşı Pazar Ekonomi (Tekrar)

07:00 Haber Bülteni

07:30 Hava Durumu

07:35 Gece Gündüz (Tekrar)

07:50 Laf Aramızda

08:00 Haber Bülteni

08:25 0-->100 (Tekrar)

08:54 Hava Durumu

09:00 Haber Bülteni

09:15 Macerasever (Tekrar)

09:55 Hava Durumu

10:00 Haber Bülteni

10:40 Spor

10:50 Lifestyle

10:55 Hava Durumu

11:00 Haber Bülteni

11:20 Spor

11:30 Tekno Hayat

11:50 Laf Aramızda

11:55 Hava Durumu

12:00 Haber Bülteni

12:20 Spor

12:30 Yaşama Sanatı

12:55 Hava Durumu

13:00 Haber Bülteni

13:50 Bir Hikayem Var

13:55 Hava Durumu

14:00 Haber Bülteni

14:15 Dünyanın Sporu

14:55 Hava Durumu

15:00 Haber Bülteni

15:40 Spor

15:50 Laf Aramızda

15:55 Hava Durumu

16:00 Haber Bülteni

16:10 Mete Çubukçu İle Pasaport (Tekrar)

16:55 Hava Durumu

17:00 Haber Bülteni

17:40 Spor

17:49 Laf Aramızda

17:55 Hava Durumu

18:00 Haber Bülteni

18:10 Spor

18:15 Zihnin Sıradışı Tepkileri

18:55 Hava Durumu

19:00 Haber Bülteni

19:15 Hayatın Senin Elinde (Tekrar)

19:55 Hava Durumu

20:00 Ana Haber

20:55 Hava Durumu

21:00 Haber Bülteni

21:15 Halkın Mutfağı (Tekrar)

21:55 Hava Durumu

22:00 Haber Bülteni

22:50 Laf Aramızda

22:55 Hava Durumu

23:00 Haber Bülteni

23:05 O Anın Hikayesi

23:55 Hava Durumu

27 Mart 2021 Ntv Yayın Akışı

Mete Çubukçu, Hava Durumu, Pasaport, Ntv, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 27 Mart 2021 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika


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