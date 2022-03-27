Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Adı Sevgi
03:20 Bir Zamanlar Çukurova
05:50 Kuruluş Osman
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Destan
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Adı Sevgi
22:30 Adı Sevgi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 27 Mart 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika