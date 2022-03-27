Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Gündem Futbol
04:00 Spor Artı
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Anadolu Efes - Aliağa Petkim
08:30 A Milli Futbol Takımı Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Avrupa Stüdyosu
13:00 Spor Bülteni
13:25 Galatasaray HDI Sigorta - THY
15:30 Spor Bülteni
16:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
16:45 İtalya Serie A Goller
16:55 Efsanelerin İzinde
17:00 Spor Hafta Sonu
19:00 Spor Bülteni
20:00 Spor Toto Süper Lig Goller
20:10 Gençlerbirliği - Kocaelispor
21:10 Futbol Gecesi
23:10 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 27 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika