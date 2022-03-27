27 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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27 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

27.03.2022 06:42
27 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

27 Mart 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Gündem Futbol

04:00 Spor Artı

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Anadolu Efes - Aliağa Petkim

08:30 A Milli Futbol Takımı Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Avrupa Stüdyosu

13:00 Spor Bülteni

13:25 Galatasaray HDI Sigorta - THY

15:30 Spor Bülteni

16:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

16:45 İtalya Serie A Goller

16:55 Efsanelerin İzinde

17:00 Spor Hafta Sonu

19:00 Spor Bülteni

20:00 Spor Toto Süper Lig Goller

20:10 Gençlerbirliği - Kocaelispor

21:10 Futbol Gecesi

23:10 Teknik Analiz

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25 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı 25 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

İstiklal Marşı, Aktüel, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 27 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 27 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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