Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Teşkilat
04:20 Ailenin Yeni Üyesi
05:05 Kalk Gidelim
08:20 Payitaht Abdülhamid
11:50 Enine Boyuna
13:00 Olabildiğince İyi
13:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:00 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 27 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika