Son Dakika Haberleri: 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü

1 saat önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Samsun Valisi Osman Kaymak, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü tarafından 1961 yılında alınan kararla 27 Mart'ın "Dünya Tiyatrolar Günü" olarak kabul edildiğini belirtti.

Tiyatronun uygarlık tarihinin en eski sanat dallarından biri olduğuna işaret eden Kaymak, "Tiyatro, gönüller arasında bağ kurarak toplum kültürünün gelişmesinde önemli rol oynamaktadır." ifadesini kullandı.

Kaymak, şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır orta oyunları, meddah gösterileri, kukla ve gölge oyunlarıyla kültürümüzün ve geleneklerimizin yaşatılmasına önem veren sanatçılarımız gibi evrensel niteliğe sahip tiyatro dalındaki sanatçılarımız da aynı amaçla birçok çalışma sergilemektedir. Bu çalışmalar neticesinde milli değerlerimizi ön planda tutan eserlerle toplumun geleneklerinin ve adetlerinin yaşatılmasına, çocuklarımızın ve gençlerimizin iyiye, güzele ve doğruya yöneltilmesine katkı sağlamaktadırlar. Verdiği mesajlarla eğitim aracı olarak gördüğümüz tiyatronun daha da yaygınlaşması temennisiyle tüm tiyatro sanatçılarımızın ve tiyatroya gönül veren vatandaşlarımızın 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:49 Kaynak: AA

Samsun, Dünya Tiyatrolar Günü, 27 Mart, Güncel
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