27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında etkinlik düzenlenecek.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında etkinlik düzenlenecek.



SDÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite her yıl 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü öğrenci, akademisyen, personel ve Isparta halkının da etkin şekilde katılımıyla kutlamayı sürdürüyor.



Bu kapsamda, Moliere'in "Hastalık Hastası" ve Carlo Coldoni'nin "İki Efendinin Uşağı" Mart ve Nisan'da SDÜ'de ücretsiz sahnelenecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen, SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı Dr. Öğretim Üyesi Müşerref Öztürk Çetindoğan, tiyatroda öğrencilerin sahne alacağını belirtti.



Amaçlarının öğrencilere sahne deneyimini kazandırmak olduğunu ifade eden Öztürk, "Bir diğer amacımız öğrencilerimize seyirci ile buluşmanın heyecanıyla beraber öğretici bir ders içeriği oluşturmaktır. Bunlar aslında Sahne Uygulaması Derslerinin geleneğidir." ifadesini kullandı.

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