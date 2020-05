- 27 Mart'tan bu yana en düşük ölüm oranı- ABD'de son 24 saatte koronadan 811 kişi öldü - Son Dakika

- 27 Mart'tan bu yana en düşük ölüm oranı

ABD'de son 24 saatte koronadan 811 kişi öldü

WASHINGTON - ABD'de korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 811 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bin 848'e yükseldi. ABD'de bugün 27 Mart'tan bu yana en düşük ölüm oranı gerçekleşti.

Korona virüs salgınından dünyada en çok etkilenen ülke olan ABD'de ölü ve vaka sayılarında bilanço her geçen gün artmaya devam ediyor. ABD'de korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 811 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 80 bin 848'e yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 22 bin 685 artışla 1 milyon 369 bin 994'e ulaştı.

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen New York'ta bin 997 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 345 bin 406 olurken, 101 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 26 bin 812'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vakanın kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 264'e vaka sayısı 140 bin 8'e ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü üçüncü eyalet Massachusetts'te vaka sayısı 77 bin 793'e hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 979'a yükseldi. Vaka sıralamasında dördüncü sırada yer alan Illinois'de vaka sayısı 76 bin 741 olurken, 3 bin 406 kişi hayatını kaybetti. California eyaletinde vaka sayısı 67 bin 917'ye, ölü sayısı ise 2 bin 717'ye yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 60 bin 56 olurken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 823'e yükseldi. Michigan'da ise vaka sayısı 47 bin 138'e yükselirken, ölü sayısı 4 bin 551 olarak açıklandı.